Новые американские фрегаты, как символ восстановления ВМС США В недалёком будущем — фрегат FF(X), эсминец типа «Arlegh Burke» и безэкипажные корабли типа «Marauder» в од.
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Новые американские фрегаты, как символ восстановления ВМС США В недалёком будущем — фрегат FF(X), эсминец типа «Arlegh Burke» и безэкипажные корабли типа «Marauder» в од.
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