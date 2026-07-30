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Новые американские фрегаты, как символ восстановления ВМС США

Новые американские фрегаты, как символ восстановления ВМС США В недалёком будущем — фрегат FF(X), эсминец типа «Arlegh Burke» и безэкипажные корабли типа «Marauder» в од.

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