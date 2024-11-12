Как «зеленая энергетика» стала главной мировой аферой: мнение эксперта

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. По прогнозам аналитического центра ТЭК, доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, в общем объеме потребления энергии в России к 2036 году составит от 1,5 % до 2,1 %.
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