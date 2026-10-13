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Царьград

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Подросток из дела о драке у ТРК «Сити Молл» получил домашний арест

Подросток из дела о драке у ТРК «Сити Молл» получил домашний арест

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 15-летнему фигуранту дела о массовой драке у ТРК «Сити Молл», произошедшей 7 октября на Коломяжском проспекте.

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