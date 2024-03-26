"Будут отходить, отходить, отходить". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу

© РИА Новости . Станислав КрасильниковСегодня 5,3K прочитали На Украине обсуждают версию об "украинском следе" в теракте в Подмосковье, говорят о последствиях ударов ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры, обсуждают трудноразрешимые проблемы, связанные с необходимостью быстрого пополнения рядов ВСУ, и задаются вопросом, правильно ли Киевом был выбран путь "в НАТО".
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