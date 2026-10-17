Бензин на автозаправочных станциях города доступен в свободной продаже при наличии.Завтра по субсидированной цене — не выше 100 рублей за литр — бензин АИ-95 можно будет приобрести на семи АЗС сети «АТАН»:Фиолентовское шоссе, 4Аул.