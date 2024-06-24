Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что считает США стратегическим партнером. Его слова прозвучали во время встречи с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, которая произошла почти сразу после визита в страну российского президента Владимира Путина.
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