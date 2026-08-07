Россия превзошла Грецию, Словакию и Венгрию по уровню зарплат в 2025 году

В 2025 году средняя заработная плата в России, пересчитанная по паритету покупательной способности, достигла 101,8 тысячи рублей (около 1280 долларов), что позволило стране обогнать Грецию, Словакию и Венгрию по уровню доходов.
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