В Московской области заключили под стражу 41-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 2 млн рублей со счёта умершей женщины и попытке завладеть её квартирой с помощью двойника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Польша планирует ...
- M Хуснуллин заявил ...
- Песков: размещени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым