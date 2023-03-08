ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Они не могут быть настолько тупыми? Или могут?

Они не могут быть настолько тупыми? Или могут?

Обвинить украинцев в проведении диверсии на «Северных потоках» – довольно глупая выходка.Узнав о выводах, к которым сводилось расследование газеты The New York Times, американский журналист Сеймур Херш долго смеялся и назвал все это тупостью.

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