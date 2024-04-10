Боррель: «Россия должна уйти с территории Запорожской АЭС»

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил после атаки беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на Украине, что Россия должна уйти с этой электростанции.
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