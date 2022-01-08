Первый выход корвета «Резкий» на ходовые испытания запланирован на конец января

Ходовые испытания россисйкого корвета «Резкий» стартуют в последних числах января 2022 года. На данный момент судно базируется во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщили представители Тихоокеанского флота.
Ходовые испытания россисйкого корвета «Резкий» стартуют в последних числах января 2022 года. На данный момент судно базируется во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщили представители Тихоокеанского флота.
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