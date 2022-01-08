Политика Сегодня

834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    казахско-украинский переводчик,прикольно послушать.Ведущие на Украин...
  • Нина Белякова
    Ага, на все языки мира - английский же тоже не всем знаком.Ведущие на Украин...
  • Халида Наврузова
    пусть введут в кадровые штаты переводчиков со всех языков если не хотят говорить по русскиВедущие на Украин...

Первый выход корвета «Резкий» на ходовые испытания запланирован на конец января

Первый выход корвета «Резкий» на ходовые испытания запланирован на конец января

Ходовые испытания россисйкого корвета «Резкий» стартуют в последних числах января 2022 года. На данный момент судно базируется во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщили представители Тихоокеанского флота.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх