Страна и люди
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Страна и люди

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Вильфанд предупредил о «нескучной» летней погодой в РФ

Вильфанд предупредил о «нескучной» летней погодой в РФ

Погода летом 2024 года в РФ не перестает удивлять температурными рекордами. По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на предстоящей неделе в ряде регионов России ожидаются рекорды, связанные с аномальной температурой, и ливни.

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