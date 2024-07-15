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Закрывшей Трампа от стрелка женщиной оказалась каратистка из Рязани

Закрывшей Трампа от стрелка женщиной оказалась каратистка из Рязани

Телохранителницей Дональда Трампа, которая закрыла его от стрелка, оказалась спортсменка из Рязани. Она родилась в этом городе и училась там, а потом переехала в США, рассказал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чадаев.

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