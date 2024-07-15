Закрывшей Трампа от стрелка женщиной оказалась каратистка из Рязани

Телохранителницей Дональда Трампа, которая закрыла его от стрелка, оказалась спортсменка из Рязани. Она родилась в этом городе и училась там, а потом переехала в США, рассказал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чадаев.
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