Еще один тренер приобрел квартиру в Лобне благодаря социальной ипотеке

Более двух десятилетий житель Подмосковья Дмитрий Подшибякин посвятил воспитанию спортсменов. В качестве наставника по пулевой стрельбе он работает в Спортивной школе Олимпийского резерва по летним видам спорта, а Дмитрове.
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