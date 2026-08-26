360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 316 подписчиков

Еще один тренер приобрел квартиру в Лобне благодаря социальной ипотеке

Еще один тренер приобрел квартиру в Лобне благодаря социальной ипотеке

Более двух десятилетий житель Подмосковья Дмитрий Подшибякин посвятил воспитанию спортсменов. В качестве наставника по пулевой стрельбе он работает в Спортивной школе Олимпийского резерва по летним видам спорта, а Дмитрове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии