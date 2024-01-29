В новом «Индексе административного давления» могут появиться данные об административных наказаниях, накладываемых вне рамок закона о госконтроле

Об этом в ходе круглого стола на тему «Индекс административного давления. Практикум по сбору показателей в 2024 году», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил директор Института экономики роста им.
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