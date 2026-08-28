Инвесторы не верят в прогнозы

Рынок пока смотрит на траекторию российской экономики более осторожно, чем сам регулятор. Участники закладывают более высокую ставку, учитывая инфляционные и бюджетные риски, а эта неопределенность уже отражается на кредитовании, инвестиционной активности и настроениях на фондовом рынке.
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