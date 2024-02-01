Куда пропал и где нашёлся бывший губернатор Севастополя

Михаил Сартин

А я помню, как мы Севастопольцы голосовали за него, просто потому, что его выдвиженец был президент. Просто мы доверяли президенту. Первый был - Меняйло, пьяница. А народ просто в эйфории был. А по сути начался дербан Севастопольских земель. А мы надеялись, что заработают заводы. Генплан, так до сих пор не принят, землю делят. Что-же нам так не везет.