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Спички - не игрушка

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Куда пропал и где нашёлся бывший губернатор Севастополя

Куда пропал и где нашёлся бывший губернатор Севастополя

Был у нас в городе совсем недавно такой молоденький и перспективный парень по имени Дима Овсянников. Он каким-то образом был назначен на пост губернатора нашего Севастополя и пилил рулил городом с 2017 по 2019 год.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Все продажные, сначала выпускают из страны, а потом охают! Чубайса тоже за мзду выпустили, а алиментщиков вылавливают в аэропорту!
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7 час.
Михаил Сартин
А я помню, как мы Севастопольцы голосовали за него, просто потому, что его выдвиженец был президент. Просто мы доверяли президенту. Первый был - Меняйло, пьяница. А народ просто в эйфории был. А по сути начался дербан Севастопольских земель. А мы надеялись, что заработают заводы. Генплан, так до сих пор не принят, землю делят. Что-же нам так не везет.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Потери  от  воров  больше  ,  чем  от  войны.
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1 час.

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