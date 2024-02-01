Был у нас в городе совсем недавно такой молоденький и перспективный парень по имени Дима Овсянников. Он каким-то образом был назначен на пост губернатора нашего Севастополя и пилил рулил городом с 2017 по 2019 год.
Куда пропал и где нашёлся бывший губернатор Севастополя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РМ
Раиса Мелькумова
Все продажные, сначала выпускают из страны, а потом охают! Чубайса тоже за мзду выпустили, а алиментщиков вылавливают в аэропорту!
Ответить
7 час.
Михаил Сартин
А я помню, как мы Севастопольцы голосовали за него, просто потому, что его выдвиженец был президент. Просто мы доверяли президенту. Первый был - Меняйло, пьяница. А народ просто в эйфории был. А по сути начался дербан Севастопольских земель. А мы надеялись, что заработают заводы. Генплан, так до сих пор не принят, землю делят. Что-же нам так не везет.
Ответить
2 час.
ВА
Владимир Акулов
Потери от воров больше , чем от войны.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии