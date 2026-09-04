BELARUS пашет, БелАЗ возит, «Полонез» стреляет, «колхозник» Лукашенко улыбается

В выпуске техники в Белоруссии участвуют и города, и деревни Игорь Молчанов На фото: сборка тракторов «Беларус» в сборочном цехе на Минском тракторном заводе (Фото: Виктор Драчев/ТАСС) Сейчас, в период уборочной страды и подготовки к зимнему сезону, особое значение приобретает наличие, количество, и качество специальной дорожно- строительной и сельскохозяйственной техники.