Решение Соединённых Штатов Америки о передаче киевскому режиму 18 САУ и специализированных грузовиков для них указывает на тот факт, что украинские ВС предпринимают попытку сформировать гаубичный дивизион для того, чтобы возместить потерю выбитых.
Решение Соединённых Штатов Америки о передаче киевскому режиму 18 САУ и специализированных грузовиков для них указывает на тот факт, что украинские ВС предпринимают попытку сформировать гаубичный дивизион для того, чтобы возместить потерю выбитых.
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