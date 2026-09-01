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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менелл о любимых местах в Санкт-Петербурге: «Мне нравится Эрмитаж, люблю историю. Также есть красивые соборы и отличные рестораны, «Блэк чопс» – один из любимых»

Защитник « Шанхая » Бреннан Менелл назвал свои любимые места в Санкт-Петербурге.  В прошлом сезоне 29-летний американец с российским паспортом выступал за СКА .

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