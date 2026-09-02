В Липецкой области ВАЗ-2115 врезался в опору ЛЭП

71-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.В Усманском районе Липецкой области 1 сентября около 13:30 в селе Никольское произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
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