УФСБ раскрыла теракты подростков-диверсантов из Смоленска

Ведомство дало рекомендации родителям, близким и друзьям несовершеннолетних смолян, как предотвратить трагедии Федеральная служба безопасности России отчиталась о раскрытии ряда преступлений, связанных с поджогами несовершеннолетними инфраструктурных объектов в Смоленской области.
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