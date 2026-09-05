Медсестра из Запорожья рассказала о принуждении к службе в ВСУ

Медицинских работников в подконтрольном киевскому режиму Запорожье принуждают к переходу на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) через психологическое давление, переработки и низкие зарплаты.
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