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Дадонов набрал 1+2 в 1-м матче за «Вегас» после отмены обмена в «Анахайм». Его признали 2-й звездой игры с «Нэшвиллом»

Евгений Дадонов набрал 3 очка в первом матче за «Вегас» после несостоявшегося обмена. Россиянин забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче с «Нэшвиллом» (6:1).

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