Одна веская причина, по которой никогда не следует снимать обувь в самолете

Когда древние греки рассказывали легенду об Икаре, обреченном вечно быть предостережением против полетов слишком близко к солнцу, они не могли знать, что настоящей опасностью на такой высоте будут грибковые заболевания стоп и моча незнакомцев.
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