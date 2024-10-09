Загадывайте желание: яркая комета летит к Земле. Когда можно её увидеть

Существует вероятность того, что комету C/2023 A3 можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Знаменитая комета C/2023 A3, которая впервые за 80 000 лет приближается к Земле, уже стала очень яркой, а потому за ней уже можно наблюдать в ночном небе.