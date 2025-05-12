Пропаганда "зеленых аферистов" все безумнее и безумнее

Уверен, все помнят, как, очевидно, незнакомые ни с моралью, ни с этикой, ни с, тем более, тем, что называется Духовность, не совсем здоровые, ментально поврежденные ковидные пропагандисты называли детей убийцам бабушек и дедушек и разносчиками смертельно опасного вируса-убийцы, при том, что коэффициент выживаемости при нем более 99%, выше или почти равен гриппозному.