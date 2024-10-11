❗️ Над нефтебазой в Феодосии не видно столба дыма Как ранее сообщал глава администрации города Игорь Ткаченко, факельное горение на территории нефтяного терминала прекратилось, ситуация стабилизировалась.
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❗️ Над нефтебазой в Феодосии не видно столба дыма Как ранее сообщал глава администрации города Игорь Ткаченко, факельное горение на территории нефтяного терминала прекратилось, ситуация стабилизировалась.