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Царьград

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Прокуратура взыскала 1,5 млн рублей за травму ребёнка в батутном центре

Прокуратура взыскала 1,5 млн рублей за травму ребёнка в батутном центре

Ханты-Мансийская прокуратура добилась через суд компенсации в полтора миллиона рублей пятилетнему ребёнку, получившему тяжкие травмы в батутном центре.

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