Почему девушке RM повезет больше всех девушек BTS? RM: «Я вычеркнул все буквы и добрался до твоей»

Привет, АРМИ! Мы не можем узнать с вами, что скрывает в своей личной жизни RM из BTS, но можем предположить, какой она будет, когда у него появится девушка, ведь Джуни такой романтичный и каждая потенциальная конкурентка за его сердечко мечтала бы заполучить себе такого парня! Давайте вспомним парочку его цитат о любви.