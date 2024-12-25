EА Erna Абих Больше бля, помогайте, суйти им и в рот и в попу может тогда поймёте что Казахстан давным давно враг России

Виктор Мурашов Все они одного поля ягодки. Все любят деньги в своем кармане, а Россия не может им этого предложить, вот они и тянутся на запад, где все средства хороши, лишь бы насолить России.