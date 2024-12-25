Почему Путин впервые не поздравил Казахстан с «Днём незалежности»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Erna Абих
Больше бля, помогайте, суйти им и в рот и в попу может тогда поймёте что Казахстан давным давно враг России
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11 час.
Виктор Мурашов
Все они одного поля ягодки. Все любят деньги в своем кармане, а Россия не может им этого предложить, вот они и тянутся на запад, где все средства хороши, лишь бы насолить России.
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11 час.
W
Walery
Дипломатия там делает тоже самое, что делал в хохландии посол РФ Зурабов в 2014 году  - он способствовал майдану.  Сегодня посол РФ тоже гнобит местных русских в РК...
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10 час.

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