Госсекретарь США назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

Украина должна отказаться от части территории для достижения соглашения о мире. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, направляясь в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией, сообщает Politico.
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