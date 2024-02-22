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Стало известно, какие темы чаще всего обсуждают мужчины

Стало известно, какие темы чаще всего обсуждают мужчины

Сервис «Работа.ру» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и узнали, о чем говорят мужчины на работе, стоит ли искать с коллегами общие увлечения, а также выяснили, кто общительнее — мужчины или женщины.

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