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В России обсуждается запрет на продажу табачных изделий молодежи

В России обсуждается запрет на продажу табачных изделий молодежи

Российские власти обсуждают возможность введения запрета на продажу табака и никотиносодержащих изделий, а также устройств для его потребления и кальянов среди людей, родившихся после 31 декабря 2009 года.

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