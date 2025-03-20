Топ культурных потрясений после переезда в Россию Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Живущий в России британец Сэм рассказал на своем Youtube-канале, что привело его в культурный шок после переезда.
Живущий в России британец Сэм рассказал, что вызвало у него культурный шок.
Комментарии
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ВераВерная
Даже улыбнуло от таких культурных потрясений британца))) За шашлыки прям гордость взяла! Ничто на свете не способно нарушить традицию - шашлык жил, шашлык жив, шашлык будет жить! Главное за велосипеды и коляски можно быть спокойными. Хотя мода на воровство великов и до нас добралась. Видать, с мелкобритании надуло.
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11 час.
Рауф Растов
Знай наших!😀👍
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9 час.
галина
👍
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35 мин.
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