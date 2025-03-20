Живущий в России британец Сэм рассказал, что вызвало у него культурный шок.

ВераВерная

Даже улыбнуло от таких культурных потрясений британца))) За шашлыки прям гордость взяла! Ничто на свете не способно нарушить традицию - шашлык жил, шашлык жив, шашлык будет жить! Главное за велосипеды и коляски можно быть спокойными. Хотя мода на воровство великов и до нас добралась. Видать, с мелкобритании надуло.