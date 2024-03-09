«Создание трёх новых и расширение двух». В России продолжают формировать особые экономические зоны

В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях.
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