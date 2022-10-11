Помощь мобилизованным и их семьям в Московской области

Чтобы поддержать мобилизованных граждан правительство Московской области установило ряд мер поддержки, который включает в себя единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, а также определенные льготы детям, супругам и другим членам семьи.
Чтобы поддержать мобилизованных граждан правительство Московской области установило ряд мер поддержки, который включает в себя единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, а также определенные льготы детям, супругам и другим членам семьи.
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