Мощная вспышка на Солнце 4 июня нанесет по Земле электромагнитный удар

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю ближе к вечеру 4 июня.Как сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, серия вспышек класса Х произошла в той же активной области Солнца, которая и прежде доставляла нам неприятности.