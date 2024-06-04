Мощная вспышка на Солнце 4 июня нанесет по Земле электромагнитный удар

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю ближе к вечеру 4 июня.Как сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, серия вспышек класса Х произошла в той же активной области Солнца, которая и прежде доставляла нам неприятности.
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