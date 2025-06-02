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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Красота и талант. Как в Барнауле выбирали "Красу и Мистера Барнаул – 2025"

Красота и талант. Как в Барнауле выбирали "Красу и Мистера Барнаул – 2025"

Конкурс провело модельное агентство Татьяны Жилиной Конкурс красоты "Краса и Мистер Барнаул" / Фото предоставлено организаторами Финал конкурса красоты "Краса и Мистер Барнаул – 2025" прошел в Барнауле 24 мая.

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