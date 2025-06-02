Красота и талант. Как в Барнауле выбирали "Красу и Мистера Барнаул – 2025"

Конкурс провело модельное агентство Татьяны Жилиной Конкурс красоты "Краса и Мистер Барнаул" / Фото предоставлено организаторами Финал конкурса красоты "Краса и Мистер Барнаул – 2025" прошел в Барнауле 24 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии