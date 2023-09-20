ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Поэтому в статью этой эйфорийной женщины рожать рожать и еще раз рожать на благо человечества...я не верю. Это зарабо...Я суррогатная мат...
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    Хорошо, допустим! Тогда предложите обоснование, в чём она, эта СИСТЕМНАЯ причина заключается. Прошу личные частные не...Будете в шоке, уз...
  • Элина Морозова
    Да , любые роды подрывают здоровье и сокращают жизнь. И это может проявляться далеко не сразу. И торговать своим  здо...Я суррогатная мат...

Я суррогатная мать и горжусь этим

Я суррогатная мать и горжусь этим

До рождения своего первого ребенка, я осуждала данный вид «помощи», «заработка» — называйте, как хотите.

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Комментарии
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Майя Maja
Когда она в положении это тоже оговаривается в договоре. Она должна спать, хорошо питаться и тд. Это только расчет на нее.. После родов и передачи ребенка - ее право, куда тратить деньги. Но думаю скоро и обяжут вносить в ОМС, потому что лечить постоянно рожавшую женщину потом государство не обязано. Как правило на момент последующих 3 месяцев после родов для суррогатных матерей заключают договор по ДМС  родители ребенка.
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48 мин.
Элина Морозова
Да , любые роды подрывают здоровье и сокращают жизнь. И это может проявляться далеко не сразу. И торговать своим  здоровьем не есть  хорошо.
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24 мин.
Майя Maja
Поэтому в статью этой эйфорийной женщины рожать рожать и еще раз рожать на благо человечества...я не верю. Это заработок. Кстати, не надо забывать, чтобы повторить такой вот еще раз благой поступок, надо постоянно вести здоровый образ жизни. И если следующий эмбрион отторгнется (случится выкидыш), то она ничего не получит, а может и получить разбирательство с юристами &quot;пострадавшей стороны&quot; и на &quot;общиъ основаниях&quot;... Да и риск для здоровья она видимо не оценивает... Так что неизвестно на сколько  и на что потом денег хватит((
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13 мин.

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