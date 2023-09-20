До рождения своего первого ребенка, я осуждала данный вид «помощи», «заработка» — называйте, как хотите.
Я суррогатная мать и горжусь этим
Комментарии
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Майя Maja
Когда она в положении это тоже оговаривается в договоре. Она должна спать, хорошо питаться и тд. Это только расчет на нее.. После родов и передачи ребенка - ее право, куда тратить деньги. Но думаю скоро и обяжут вносить в ОМС, потому что лечить постоянно рожавшую женщину потом государство не обязано. Как правило на момент последующих 3 месяцев после родов для суррогатных матерей заключают договор по ДМС родители ребенка.
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48 мин.
Элина Морозова
Да , любые роды подрывают здоровье и сокращают жизнь. И это может проявляться далеко не сразу. И торговать своим здоровьем не есть хорошо.
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24 мин.
Майя Maja
Поэтому в статью этой эйфорийной женщины рожать рожать и еще раз рожать на благо человечества...я не верю. Это заработок. Кстати, не надо забывать, чтобы повторить такой вот еще раз благой поступок, надо постоянно вести здоровый образ жизни. И если следующий эмбрион отторгнется (случится выкидыш), то она ничего не получит, а может и получить разбирательство с юристами "пострадавшей стороны" и на "общиъ основаниях"... Да и риск для здоровья она видимо не оценивает... Так что неизвестно на сколько и на что потом денег хватит((
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13 мин.
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