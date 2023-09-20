Я суррогатная мать и горжусь этим

Майя Maja Когда она в положении это тоже оговаривается в договоре. Она должна спать, хорошо питаться и тд. Это только расчет на нее.. После родов и передачи ребенка - ее право, куда тратить деньги. Но думаю скоро и обяжут вносить в ОМС, потому что лечить постоянно рожавшую женщину потом государство не обязано. Как правило на момент последующих 3 месяцев после родов для суррогатных матерей заключают договор по ДМС родители ребенка.

Элина Морозова Да , любые роды подрывают здоровье и сокращают жизнь. И это может проявляться далеко не сразу. И торговать своим здоровьем не есть хорошо.