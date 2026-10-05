Циркулируют новые штаммы: В Минздраве объяснили необходимость привиться от гриппа

В сезоне 2026–2027 годов были изменены все три компонента вакцин против гриппа.В России начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ.
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