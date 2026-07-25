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Врач Жекайте назвала целевой уровень витамина D для сохранения здоровья

Врач Жекайте назвала целевой уровень витамина D для сохранения здоровья

Ведущий научный сотрудник отдела наследственных и метаболических заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства», кандидат медицинских наук Елена Жекайте рассказала, что целевой уровень витамина D зависит от задач профилактики.

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