Разработаны гибкие перовскитовые фотоэлементы с рекордной эффективностью

Печатные фотоэлементы демонстрируют высокую производительность, гибкость и падают в цене. В отличие от жестких панелей из кремния, ими можно покрывать неровные поверхности: автомобили, сложные детали архитектуры, ткани.
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