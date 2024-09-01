Похоже ненависть к России и желание примкнуть к стану иноагентов не дает покоя Валерию Меладзе. Хоть и старается трубадур, от которого ушла не только «цыганка Сэра», но и совесть, усидеть на двух табуретках, но не выходит.
«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе
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С
Странник
самое противное, что эта особь приедет и в к на него же попрутся другие особи и мы еще раз поймем, что живем с предателями
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22 час.
Татьяна
Ходили же люди на это г...но, слушали его козлиное блеянье, денежки ему несли, благосостояние его повышали...Вот если опять будет у нас выступать, опять народ попрётся глазеть на него, нашим людям нет науки, в них плюют, а они утираются с удовольствием.Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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22 час.
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