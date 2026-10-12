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Регионы России

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«Битва моторов» возглавила кинопрокат России и СНГ с кассой 283,3 млн рублей

«Битва моторов» возглавила кинопрокат России и СНГ с кассой 283,3 млн рублей

Спортивная драма Ильи Маланина «Битва моторов» заняла первое место в кинопрокате России и стран СНГ по итогам выходных с 8 по 11 октября, собрав 283,3 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.

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