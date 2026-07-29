В Королевской больнице внедрили новую методику лечения рака легкого

Заведующий отделением торако-абдоминальной онкохирургии Королевской клинической больницы Умар Батиев и его команда переняли опыт китайских коллег и внедрили однопортовую торакоскопическую методику лечения рака легкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии