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В Королевской больнице внедрили новую методику лечения рака легкого

В Королевской больнице внедрили новую методику лечения рака легкого

Заведующий отделением торако-абдоминальной онкохирургии Королевской клинической больницы Умар Батиев и его команда переняли опыт китайских коллег и внедрили однопортовую торакоскопическую методику лечения рака легкого.

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