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Добрый Мир

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"Выбора нет": В Госдуме придумали ответ на конфискацию русских активов - Америке не понравится

"Выбора нет": В Госдуме придумали ответ на конфискацию русских активов - Америке не понравится

KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS Вчера 18K прочитали США опять поднимают вопрос о том, чтобы передать Украине незаконно захваченные русские активы за рубежом.

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Комментарии
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Алексей Викторович Копелиович
Интересно, а какова сумма американских активов в России?
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1 час.

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