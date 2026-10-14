‼️🇺🇦🔥 Безопасных мест на Украине больше нет: Реактивные дроны каждый день активно атакуют запад страны ▪️Запад Украины несколько день подряд под ударами реактивных дронов: Поражается ключевая логистика врага.
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