Россия отказалась платить взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году

Средства в размере 61,3 млн рублей направят на реабилитацию территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобычи Согласно распоряжению правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2026 году Россия откажется от выплаты ежегодного членского взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.