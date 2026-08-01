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Россия отказалась платить взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году

Россия отказалась платить взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году

Средства в размере 61,3 млн рублей направят на реабилитацию территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобычи Согласно распоряжению правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2026 году Россия откажется от выплаты ежегодного членского взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

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Комментарии
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Е Пронина
а, может надо отсоединиться от всяких агенств и  прекратить платить какие либо взносы на содержание их чиновников бездельников ??
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1 м.