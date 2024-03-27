Состоялся выпуск русского дубляжа для вырезанных сцен оригинальной трилоги...

Состоялся выпуск русского дубляжа для вырезанных сцен оригинальной трилогии Звёздных Войн!Наконец-то теперь фанаты Звёздных Войн могут насладиться качественным дубляжом вырезанных сцен оригинальной трилогии, благодаря усилиям творческого коллектива SWEROK! В записи приняли участие такие знаковые и узнаваемые актёры озвучки, как Даниил Эльдаров (Люк Скайуокер), Денис Беспалый… источник.